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Kümeste çıkan yangında 40 kanatlı telef oldu

Kümeste çıkan yangında 40 kanatlı telef oldu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin bahçesindeki kümeste gece çıkan yangında 40 kanatlı hayvan telef oldu, 5'i kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde bir evin bahçesindeki kümeste çıkan yangın mahallede korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, kümeste bulunan 40 kanatlı hayvan telef oldu, 5 tanesi kurtarıldı.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Deliorman Caddesi'nde bulunan bir evin bahçesindeki kümeste çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek kümesi sardı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında kümeste bulunan 20 tavuk ve 20 civciv telef olurken, 5 kanatlı hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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