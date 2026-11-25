Bursa İnegöl'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından vurularak yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi sağ bacağından vurularak yaralandı. Yaralı özel araçla hastaneye kaldırıldı, ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi; polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atılgan Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahısla, Ömer D. (49) arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ömer D. (49), tabancayla sağ bacağından vurularak yaralandı. Kanlar içerisinde kalan yaralı, özel araçla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı, ilk tedavinin ardından Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.