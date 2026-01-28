Bursa'da 3 katlı binanın çatısında yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Akhisar Mahallesi 163. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Yangını gören mahallelinin durumu bildirmesi üzerin olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hızlı şekilde alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını 1 saatte kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken binanın çatısında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA