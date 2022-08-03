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Son dakika haber! Bursa'da müstakil evde korkutan yangın

Son dakika haberler... Bursa'da müstakil evde korkutan yangın Bursa'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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Bursa'da müstakil evde korkutan yangın

BURSA - Bursa'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay, Mustafakemalpaşa İlçesi Orta Mahalle Lofçalı Ali Sokakta saat 18.55 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında müstakil evin büyük bölümü yanarken alevler yandaki eve de sıçrayarak çatı bölümünde hasara sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ev sahibi olan 86 yaşındaki Hayriye Ünen'in evde olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Yaşlı kadının 15 gündür gelininin evinde olduğu öğrenildi.

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Özhan - 3. Sayfa

Mustafakemalpaşa İtfaiye Bursa 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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