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Bursa haberleri... Bursa'da boğulmak üzere olan kişiyi cankurtaranlar son anda kurtardı

Bursa haberleri... Bursa'da boğulmak üzere olan kişiyi cankurtaranlar son anda kurtardı

Bursa 3. sayfa haberi | Bursa'da denizde boğulmak üzere olan bir kişiyi cankurtaranlar son anda kurtararak karaya çıkardı.

Bursa'da denizde boğulmak üzere olan bir kişiyi cankurtaranlar son anda kurtararak karaya çıkardı.

Olay, Mudanya ilçesi Eşkel sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi denizde boğulmaya başlayarak çırpındı. Şahsın çırpındığını gören cankurtaranlar boğulan kişinin yanına giderek kıyıya çıkardı. Boğulan kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mudanya Bursa 3. Sayfa Haberler

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