Başıboş sokak köpeği kursa giden kız çocuğunu böyle ısırdı 3. Sayfa Haberleri Başıboş sokak köpeği kursa giden kız çocuğunu böyle ısırdı Köpeğin kız çocuğunu ısırma anı saniye saniye kameralarda Bursa'da kursa gitmek için evinden çıkan kız çocuğunu başıboş sokak köpeği ısırdı. Başıboş sokak köpeği kursa giden kız çocuğunu böyle ısırdı Köpeğin kız çocuğunu ısırma anı saniye saniye kameralarda BURSA - Bursa'da kursa gitmek için evinden çıkan kız çocuğunu başıboş sokak köpeği ısırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kursa gitmek için evinden çıkan kız çocuğuna sokakta başıboş gezen sokak köpeği saldırarak ısırdı. Başıboş köpek, kız çocuğunun bağırması üzerine hızlıca uzaklaşarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Mahalle sakinleri sokaklarda gezen başıboş köpeklerin biran önce toplanmasını istiyor. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Uğur Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

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