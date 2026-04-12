Bursa'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Bursa'da gece yarısı meydana gelen zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi, 6 kişi yaralandı.

Kaza, 00.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi Kestel istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 16 AHD 692 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette ilerleyen 16 ASZ 885 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak kullanılamaz hale geldi. Bu sırada kazadan kaçınmak isteyen 16 AAZ 765 plakalı otobüs, yaptığı manevra sonucu küçük çaplı maddi hasar aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüs şoförü kazayı yara almadan atlatırken, diğer araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı