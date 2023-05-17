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Bursa'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Bursa'da zincirleme kaza: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da zincirleme kaza: 2 yaralı Bursa-Ankara karayolu üzerinde yağış sebebiyle meydana gelen zincirleme kazada, 3 araç bir birine girdi.

Bursa'da zincirleme kaza: 2 yaralı

BURSA - Bursa- Ankara karayolu üzerinde yağış sebebiyle meydana gelen zincirleme kazada, 3 araç bir birine girdi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Sürücü Seyfi Kara yönetimindeki 35 NLM 89 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Sürücü Ahmet İpek yönetimindeki 16 AAB 89 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kontrolden çıkan kamyonette kırmızı ışıkta bekleyen sürücü Sedat Şahin yönetimindeki 43 DE 560 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucu kamyonetin sürücüsü ile hafif ticari araçtaki yolcu Havva Kara yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Ankara Bursa 3. Sayfa Haberler

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