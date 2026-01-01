Haberler

Buzlu yolda kaza böyle geldi

Güncelleme:
Bursa'da yeni yılın ilk saatlerinde yoğun kar yağışı meydana geldi. Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde yaşanan buzlanma nedeniyle bir araç site girişine çarparak durabildi. Olay anı diğer sürücüler tarafından kaydedilirken, Yıldırım ilçesinde esnaflar kızak yaparak karın tadını çıkardılar.

Bursa'da yeni yılın ilk saatlerinde yoğun kar yağışı herkesi hazırlıksız yakaladı. Nilüfer Balat'ta yollar buzlanınca kayan bir otomobil site girişi ile bir araca çarparak durabildi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte yoğun kar yağışı bastırdı. Şehri merkezi beyazlara bürünürken, hava sıcaklığının eksi 6'ya kadar düşmesiyle yollar buzlandı. Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde yokuş aşağı inen araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bir araç sürücüsü ise buzlu yolda duramayarak bir araca ve sitenin girişine çarptı. O anlar diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

Öte yandan Yıldırım ilçesi Otosansit sanayi bölgesinde de esnaflar kendilerine oto sanayide kızak yaparak keyif yaptılar. O anlar da başka bir esnaf tarafından görüntülendi. - BURSA

