Uluabat Gölü'nde usulsüz avlananlara 431 bin TL ceza

Bursa'da gerçekleştirilen denetimlerde usulsüz avcılık yapan 8 kişiye toplamda 431 bin 979 TL ceza kesildi. Canlı mühreler ise doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.

Bursa'da, Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında Uluabat Gölü'nde yaban hayatını korumak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde usulsüz avcılık yaptığı tespit edilen toplam 8 kişiye 431 bin 979 TL idari para cezası kesti.

Edinilen bilgiye göre, karada ve suda yapılan çok yönlü denetimlerde avcılık belgesi olmadan avlanan 2 kişiye 22 bin 294 TL, canlı mühre ve teyp ile avlanan 3 kişiye 391 bin 796 TL, ava yasak bölgede av yapan 3 kişiye 17 bin 899 TL ceza kesildi.

Denetimler sırasında ele geçirilen canlı mühreler (ördekler), rehabilite sürecinin ardından Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden doğal yaşam alanı olan Uluabat Gölü'ne bırakıldı.

Jandarma güçleri bu tür çalışmalarla hem yaban hayatının korunması hem de usulsüz avcılığın önlenmesi adına önemli bir adım atıldığını vurguladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
