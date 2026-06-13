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12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu, kovalamaca sonrası yakalandı

12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu, kovalamaca sonrası yakalandı
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Bursa'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri firari hükümlü, polis ekiplerinin ara sokaklardaki kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin ara sokaklarda yaşanan kovalamacası sonucu yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H.'nin izini sürdü.

Polis ekiplerini fark edince kaçmaya çalışan M.H., ara sokaklarda yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelinin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan M.H., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkında düzenlenen tahkikat evraklarıyla birlikte adli makamlara sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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