Uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Araçta yapılan aramada 11,80 gram sentetik kannabinoid, 5,87 gram metamfetamin, 12 adet extacy hap, 7,96 gram AMG hammaddesi, 7,64 gram sentetik maddeyle doldurulmuş 9 adet makaron ile 2 adet uyuşturucu kullanımına yarayan cam aparat bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ç., A.B. ve M.İ. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.B. ve M.İ. çıkarıldıkları mahkemece " Uyuşturucu Ticareti Yapma" suçundan tutuklanırken, A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA