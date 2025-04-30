Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 41 Gözaltı ve 5 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bursa'da uyuşturucuya darbe: 41 şüpheli yakalandı, 5 kilonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

600 kişinin katıldığı narkotik operasyonunda zehir tacirlerine darbe vurdular: 41 gözaltı

BURSA - Bursa'da uyuşturucu tacirlerine yönelik harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, özel harekat, çevik kuvvet, dedektör köpekler, İHA'lar ve 100 ekiple toplam 600 personelin katılımıyla operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 5 kilonun üzerinde uyuşturucu madde, uyarıcı madde ve silah ele geçirilirken, 41 şüpheli ise baskında yakalandı.

Bursa'da uyuşturucu tacirlerine yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, özel harekat, çevik kuvvet, dedektör köpekler, İHA'lar ve 100 ekiple toplam 600 personel katıldı. Şafak vakti yürütülen operasyonda kapılar koçbaşlarıyla kırıldı. Ekiplerin eş zamanlı baskın yaptığı adreslerde, 2 kilo 700 gram kokain, 1500 kök Hint keneviri bitkisi, 30 bin adet ecstasy hap, 2 kilo 300 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 250 gram esrar, 160 adet sentetik ecza, 35 gram sentetik kannabinoid madde 41 şüpheliyle birlikte yakalandı. Ayrıca operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 180 bin TL nakit para da ele geçirildi.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyonda nefes kesen anlar ise kameraya anbean yansıdı.