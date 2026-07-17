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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Bin 98 adet sentetik ecza ele geçirildi

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Bin 98 adet sentetik ecza ele geçirildi
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Bursa'da jandarma operasyonunda 1.098 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 98 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 2 şüphelinin ikametinde mahkeme kararı doğrultusunda arama yapıldı. Yapılan aramalarda bin 98 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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