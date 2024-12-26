Bursa'da Trafikte Sürücü Kavgası Kameralara Yansıdı

Trafikte sürücülerin kavgası kamerada

BURSA - Bursa'da iki sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yumruk yumruğa kavga eden şahıslar, birden kavgayı bırakıp araçlarına döndü. O anlar kameraya yansıdı.

İki sürücü arasında trafikte başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumruk yumruğa kavga eden şahıslar, bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi araçlarına binerek yola devam etti. Çevredeki vatandaşlar hayretler içersinde olayı izlerken, o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kayıt edildi.