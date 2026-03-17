İznik Gölü'ne uçan otomobilde can pazarı

Güncelleme:
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil İznik Gölü'ne düştü. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil İznik Gölü'ne uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Gölyaka Mahallesi sahil yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 RBK 88 plakalı otomobiliyle İznik Gölü sahili istikametinde seyir halinde olan 42 yaşındaki H.U., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarından geçerek göle uçtu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran sürücü, ekiplerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü H.U., ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan göl içerisine batan aracın çıkarılması için çalışma başlatılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
