Kaygan zeminde kontrolü kaybedip kazaya neden oldu: 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

İnegöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı ve jandarma soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Esenköy mahallesinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan Suat B.(40) Yönetimindeki 16 AUT 005 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda önünde seyreden Zafer A.(30) Yönetimindeki 16 BVF 830 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler ile 16 AUT 005 plakalı otomobildeki yolcular Özlem B.(36), Kadir B.(12) ve 5 yaşındaki Cemre B. ve diğer araçtaki Meryem A.(13) ve Hafsa A.(11) yaralandı. Kaza yerine 112 ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
