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Bursa'da Toplu Taşıma Araçında Tartışma: Genç Yolcu Darp Edildi

Bursa'da Toplu Taşıma Araçında Tartışma: Genç Yolcu Darp Edildi
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Bursa'da bir toplu taşıma aracında yaşlı bir yolcuyla tartışan genç, diğer yolcular tarafından darp edilerek dışarı atıldı. Olay, Kestel-Üniversite hattında meydana geldi ve kaydedilen görüntülerde yaşananlar anbean görüntülendi.

Bursa'da toplu taşıma aracına binen genç yolcu, yaşlı kişiyle tartışınca diğer yolcular tarafından darp edilip, tekmelenerek dışarı atıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Kestel-Üniversite hattında sefer yapan BursaRay'da meydana geldi. İddiaya göre, Şehreküstü, metro istasyonunda toplu taşıma aracına binen kişi, yaşlı bir yolcuyla tartışıp kendisine hakaret etti. Yaşlı adama hakaret edildiğini fark eden diğer yolcular ise şahsa tepki göstermeye başladı. Tansiyonun artmasıyla öfkeli kalabalık, yaşlı adamla tartışan kişiyi tekme tokat dövüp dışarı attı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Diğer yolcuların tepki gösterdiği, erkek yolcu, metro Şehreküstü İstasyonu'na geldiğinde tekme tokat dövülüp dışarı atıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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