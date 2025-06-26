Bursa'da Tır ile Kamyonet Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralı

Bursa'da Tır ile Kamyonet Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralı
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Bursa'nın Orhangazi-İznik yolu Boyalıca Mahallesi'nde tır ile kamyonet çarpıştı. Kazada hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü ağır yaralanırken, tır şoförü gözaltına alındı.

Bursa'nın Orhangazi- İznik yolu Boyalıca Mahallesi'nde tır ile kamyonet çarpıştı. Kazada hurdaya dönen kamyonet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Boyalıca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Hakan B'nin kullandığı 35 HA 2375 plakalı tır ile karşı yönden gelen 22 yaşındaki Emin E'nin kullandığı 16 BGY 501 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen kamyonet sürücüsü Emin E. ağır yaralı olarak İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır şoförü ise Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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