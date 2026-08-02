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Bursa’da ters yöne giren otomobil kazaya karıştı: 7 yaralı

Bursa’da ters yöne giren otomobil kazaya karıştı: 7 yaralı
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Bursa’da ters istikametten ana artere çıkan otomobil, seyir halindeki başka bir otomobil ile çarpıştı.

Bursa'da ters istikametten ana artere çıkan otomobil, seyir halindeki başka bir otomobil ile çarpıştı. Yaşanan kazada 7 kişi yaralanırken, yaralıların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirerek bayıldı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı Millet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sema M. idaresindeki 16 FP 171 plakalı otomobil, ters istikametten 11 Eylül Bulvarı'na katılmak istedi. Bu sırada Mustafa M. yönetimindeki 16 NRD 44 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası 16 FP 171 plakalı otomobilde bulunan Sema M., Belenay B., Sıla U. ve Ela B. ile 16 NRD 44 plakalı otomobilde bulunan Nihat M., Deniz M. ve Nezaket M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Anne feryat etti, ardından bayıldı

Olay yerine gelen ve yaralı kızını gören annesi sinir krizi geçirerek bayıldı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Polis, kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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