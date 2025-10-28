Haberler

Bursa'da Tekel Bayisine Silahlı Saldırı

Güncelleme:
İnegöl ilçesinde bulunan bir tekel bayisine, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda, iş yerinin kepenklerine ateş açıldı. Polis, kaçan şüpheliyi arıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekel bayisine silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mesai saati sonlandığı için kepenkleri kapatılan iş yerine henüz kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından tabancayla ateş edildi. Şahıs kaçarak kayıplara karıştı.

Açılan ateş sonucu tabancadan çıkan mermi kepenge isabet etti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
