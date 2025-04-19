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Bursa'da Sürücüler Sokağı Boks Ringine Çevirdi

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde trafikte tartışan iki sürücü, araçlarından inerek kavga etmeye başladı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Sürücüler sokağı boks ringine çevirdi... O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da trafikte tartışan 2 sürücü, araçlardan inerek kavga etmeye başladı. Sürücülerin kavgası sokağı boks ringine çevirirken, kavga diğer sürücüler tarafından güçlükle ayırıldı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. 2 sürücü, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya döndü. Araçtan inen sürücüler, sokağı adeta boks ringine çevirdi. O anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedilirken, kavga diğer sürücüler tarafından güçlükle ayırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR - 3.Sayfa
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