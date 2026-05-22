Bursa'da sokak ortasında kavga

Bursa'da iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri diğerini darp ederken, tesadüfen olay yerinden geçen vatandaşlar kavgayı ayırdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Uzun süre birbirleriyle tartışan şahıslardan biri, diğerine saldırarak darp etti.

Kavga sırasında çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale etmekte tereddüt ederken, o sırada tesadüfen olay yerinden geçen iki kişi tarafları ayırarak kavganın daha da büyümesini engelledi.

Yaşanan kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı