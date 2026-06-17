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Sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

Sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada Osman K. (38) yaralandı. Şüpheli kaçarken polis çalışma başlattı.

Bursa'da henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Alaçam Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak ortasında ilerleyen Osman K. (38), tanımadığı bir şahıs ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşadı. Tartışma, kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya döndü. Bunun üzerine şüpheli, yanında getirdiği silah ile Osman K.'yı vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Osman K., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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