Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Bursa'da seyir halindeki araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alevlere teslim oldu. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Keles-Bursa yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilden seyir halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekti. Dumanlar, kısa sürede yerini alevlere bıraktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı