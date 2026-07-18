Pompalı dehşetinin şüphelisi Cinayet Büro ekiplerine yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, pompalı tüfekle ateş açarak 1 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Olay, Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi Kestanelik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elinde pompalı tüfekle sokağa gelen M.T., mahalle sakinleriyle yaşadığı tartışmanın ardından silahını peş peşe ateşledi. Açılan ateş sonucu saçmalar park halindeki 3 araca, bir eve ve sokakta bulunan Özgür Ç.'ye isabet etti. Bacağından yaralanan Özgür Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.T.'yi düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, olay anına ait cep telefonu görüntülerinde şüphelinin elindeki pompalı tüfekle çevreye küfürler savurduğu ve ardından ateş açtığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı