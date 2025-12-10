'Dur' ihtarına uymadı, onlar kaçtı polis kovaladı 2 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'nın Çirişhane Mahallesi'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan iki şahıs, yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Mahalle içinde hareketli anlara sahne olan olay, ekiplerin hızlı ve kararlı müdahalesiyle sona erdi.

Edinilen bilgiye göre devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri iki kişiye "dur" ihtarında bulundu. Uyarıya aldırış etmeyen şahıslar kaçmaya başlayınca polis ekipleri peşlerine düştü. Kısa süren kovalamaca sırasında mahalle adeta alarma geçerken, ekiplerin koordineli takibi sayesinde iki şahıs yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA