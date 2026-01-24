Haberler

Bursa'da araç alev aldı, esnaf yangın tüpleriyle koştu

Bursa'da araç alev aldı, esnaf yangın tüpleriyle koştu

Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde park halindeki bir araçta çıkan yangın, çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından yangın tüpleriyle müdahale edilerek söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması gerçekleştirdi, olayda can kaybı yaşanmadı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde park halindeki bir araçta yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangını fark eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar, yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek söndürme çalışmalarına destek verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını tamamen kontrol altına alarak söndürme ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Polis ekipleri, araç yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
