El freni çekilmeyen otomobil faciaya sebep oldu: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde el freni unutulan park halindeki otomobil, yokuş aşağı inerken kaldırımda yürüyen dede ve torunlarına çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada el freni unutulan park halindeki otomobil yokuş aşağı inerken kaldırımda yürüyen dede ve torunlarına çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı, bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Yenimahalle Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Mücahit S. (30), 34 GYL 461 plakalı otomobilini yol kenarında park edip markete gitti. Yokuş aşağı el freni çekimi unutularak bırakılan araç hızlandı. Hızlı olan araç yaklaşık 300 metre ileride el ele tutuşarak kaldırımda yürüyen dede Piri Durgut (70), torunları Ayaz (13) ve Öykü Durgut'a (11) çarptı. Sürüklenen otomobil, site duvarına çıkıp direğe çarparak durdu. Kaza sonucu dede ve torunları ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Öykü Durgut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aracın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayı duyarak hastaneye gelen anne Elif G. (34) büyük üzüntü yaşadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

