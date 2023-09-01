Bursa'da Otomobil Saldırısı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

BURSA'da otomobili ile seyir halindeyken motosikletteki kişinin silahlı saldırısına uğrayan Arif Çolak (40), ağır yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde meydana geldi. 16 LA 900 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Arif Çolak'ın yanına motosikletli 2 kişi yaklaştı. Belindeki tabancayı çıkaran motosiklet sürücüsünün arkasındaki kişi, peş peşe Çolak'a ateş etti. Tabancadan çıkan mermilerden biri, Çolak'ın ensesine isabet etti. Yaralanan Çolak otomobilini durdururken, 2 şüpheli motosikletle kaçtı. Çolak, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çolak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.