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Bursa'da otobüste ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını koltuğa uzatan şahıs pes dedirtti

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Bursa'da otobüste ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını koltuğa uzatan şahıs pes dedirtti
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Bursa’da seyir halindeki bir şehir içi otobüste yolculuk yapan bir şahıs, ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını karşısındaki koltuğa uzattı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, şahsın rahatlığı görenlere pes dedirtti.

Bursa'da otobüsle seyreden bir şahıs, ayakkabılarını çıkararak ayaklarını karşısında olan koltuğa uzattı. Şahsın rahatlığı 'pes' dedirtti.

Olay, Bursa'da seyir halindeki bir şehir içi otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüste yolculuk yapan bir kişi, bir süre sonra ayakkabılarını çıkardı. Ardından ayaklarını karşısında bulunan koltuğa uzatan şahıs, herhangi bir şey olmamış gibi yolculuğunu sürdürdü. Toplu taşıma aracındaki diğer yolcuların arasında sergilenen bu davranış, dikkat çekti. Şahsın koltuğa uzattığı ayakları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde şahsın ayakkabılarını çıkararak ayaklarını karşısındaki koltuğa uzattığı görülürken, ortaya çıkan görüntü görenlere 'pes' dedirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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