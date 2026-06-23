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Bursa'da otluk alanda çıkan yangın korkuttu

Bursa'da otluk alanda çıkan yangın korkuttu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevreye sıçramasını önledi. Kontrol altına alınan yangın, büyümeden söndürülürken bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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