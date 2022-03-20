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Bursa'da otizmli kayıp genç bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da otizmli kayıp genç bulundu

Bursa'da otizmli olduğu ve bir gündür kayıp olduğu belirtilen 19 yaşındaki Berkay Vardar bugün bulundu.

BURSA (İHA) - Bursa'da otizmli olduğu ve bir gündür kayıp olduğu belirtilen 19 yaşındaki Berkay Vardar bugün bulundu.

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi'nde ikamet eden otizm hastalığı bulunan 19 yaşındaki Berkay Vardar'ın dün ailesinden habersiz evden çıktığı ve bir daha geri gelmediği öğrenildi. Daha sonrasında durumu fark eden aile polis ekiplerine ihbarda bulundu. Gencin bilgilerini ve fotoğrafını alan ekipler Vardar'ı arama çalışması başlattı. 19 yaşındaki Vardar bugün evlerine yakın bir bölgede bulunan bir marketin önünde bulundu. Aile polis ekiplerine teşekkür etti. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Görükle, Polis, Otizm, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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