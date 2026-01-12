Bursa'da otel yangını… Mahsur kalanlar var

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir otelde çıkan yangında üst katlarda bulunan bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın otelin alt katlarında başladı. Kısa sürede yoğun duman oluşurken, üst katlarda bulunan vatandaşlar tahliye edilemedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak ve mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere müdahale etmek üzere hazır bekletiliyor.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin yangını söndürme ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. - BURSA