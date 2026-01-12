Haberler

Bursa'da otel yangını… Mahsur kalanlar var

Bursa'da otel yangını… Mahsur kalanlar var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir otelde başlayan yangında üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar için itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir otelde çıkan yangında üst katlarda bulunan bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın otelin alt katlarında başladı. Kısa sürede yoğun duman oluşurken, üst katlarda bulunan vatandaşlar tahliye edilemedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak ve mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere müdahale etmek üzere hazır bekletiliyor.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin yangını söndürme ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı, serbest kalma bedeli tam 100 milyon euro

Profesyonel sözleşmeyi imzaladı, serbest kalma bedeli 100 milyon euro
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Kalabalık grup ABD üssüne saldırdı
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı

Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu! Ölü ve yaralılar var
Uzatmalarda tam 3 gol! El Clasico'yu kazanan Barcelona Süper Kupa'nın sahibi

Uzatmalarda tam 3 gol! İşte Süper Kupa'nın şampiyonu
16 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı, serbest kalma bedeli tam 100 milyon euro

Profesyonel sözleşmeyi imzaladı, serbest kalma bedeli 100 milyon euro
Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girdi! Ederson'un eşi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı

Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girip maç izledi
Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası