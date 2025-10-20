Haberler

Bursa'da Ortadan Kaybolan 19 Yaşındaki Nafiye A. Bulundu

Bursa'da Ortadan Kaybolan 19 Yaşındaki Nafiye A. Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 7 gün önce kaybolan 19 yaşındaki Nafiye A., ailesinin endişeli bekleyişinin ardından bulundu. Genç kızın, ailesine göre aynı kişi tarafından iki kez kaçırıldığı iddiaları ortaya atıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 7 gün önce ortadan kaybolan 19 yaşındaki Nafiye A., ailesinin endişeli bekleyişi sonrası bulundu. Genç kızın, ailesine göre ikinci kez aynı kişi tarafından kaçırıldığı öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Nafiye A., 7 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi, genç kızdan haber alamayınca durumu polise bildirdi. Günlerdir perişan halde kızlarını arayan aile, Nafiye A.'nın daha önce de aynı kişi tarafından kaçırıldığını iddia ederek yetkililerden ve kamuoyundan yardım istemişti.

Yapılan arama ve soruşturma çalışmaları sonucu genç kız, kaybolduktan 7 gün sonra bulundu. Nafiye A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Netanyahu, üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti: Nöbet tutuyoruz

Üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti! Üstelik Meclis'te
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
İstanbul'da en olmadık yere girdiler: İnsanlar sövüyor diye camları kapattık

İstanbul'da en olmadık yere girdiler: Sövüyorlar diye camları kapattık
WhatsApp'ta 'kullanıcı adı' dönemi! Şimdiden rezervasyon yapmanız gerek

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Önceden rezervasyon almak şart
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy cezaevine giriyor

Bir zamanlar dünyanın en güçlü liderlerindendi! Yarın hapse giriyor
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi

Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Beşiktaş'tan bomba Cengiz Ünder kararı

Beşiktaş'tan bomba Cengiz kararı
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında ara karar açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.