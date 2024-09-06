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Bursa'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

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Bursa'nın İznik ilçesinde Yörükler mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor.

Bursa'nın İznik ilçesi Yörükler mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor.

Yangın, 17.30 sıralarında İznik ilçesi Yörükler ile Tahtalı mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Karadan yapılan söndürme çalışmalarına havadan da helikopter destek verdi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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