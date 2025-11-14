Haberler

Bursa'da Ormandan Toplanan Mantarlar Zehirledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ormandan topladıkları mantarları yiyen 7 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Aile bireyleri akşam yemeğinden 3 saat sonra kusma ve mide bulantısı şikayeti ile hastaneye başvurdu.

Bursa'dan İnegöl ilçesinde ormandan topladıkları mantarları yemek yapıp yiyen 7 kişi zehirlenerek hastanelik oldular.

Olay İnegöl'ün kırsal Tekke Mahallesinde meydana geldi. Ferdi G.(29) ve ağabeyi İlhan G.(34) ile birlikte ormana giderek mantar topladı. Topladıkları mantarı anneleri Fatmagül G.(60)'ye teslim ettiler. 5 kişilik aile Hayrettin G.(62), Fatmagül G.(60), Ferdi G.(29), Şahin G.(27) ve İlhan G.(34) yemeği akşam saatlerinde yedikten 3 saat sonra aile bireyleri kusma ve mide bulantısı şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine başvurdular.

2 kişi daha zehirlendi

Öte yandan kırsal Çitli mahallesinde Harun G.(30) topladığı mantarı yedikten sonra zehirlendi. Ayrıca Alanyurt'ta ikamet eden Kemal B.(30)'de ormandan toplayıp yediği mantardan zehirlenerek hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu zehirlendikleri tespit edilen 7 kişi, dahiliye servise yatırıldılar. Jandarma komutanlığı ve polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM duyurdu, milyonlarca kişinin beklediği sınav tarihleri belli oldu
Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı

Dev holdingin 20 grup şirketine kayyum atandı
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak

Pusuya yattı bekliyor! Süper Lig devinin yıldızını alacak
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi

Rojin'in ölümüne ışık tutması beklenen DNA raporu açıklandı
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp 'Beni Devlet Bahçeli'ye götürün' dedi

Şehidin babası önce sarıldı, sonra "Beni Bahçeli'ye götürün" dedi
2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı

Bunların hepsi 2 çocuğun üzerinden çıktı
Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette Zağanos Paşa polemiği

Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette "Meydan" polemiği
Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor

Diploması bile var ama en önemli şeyi eksik
Otomobil tıra çarpıp şarampole yuvarlandı! 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Bu araçtan 6 ve 8 yaşındaki iki kardeşin cansız bedenleri çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.