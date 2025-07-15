Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Nilüfer ilçesindeki Akçalar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, hava ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının çıktığı bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Akçalar Mahallesi'nde öğle saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve helikopterler sevk edildi. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sayesinde yangının ilerlemesi durduruldu. Yangın, kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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