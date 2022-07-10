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Anayolda geri geri giden cip, trafiği böyle tehlikeye soktu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Anayolda geri geri giden cip, trafiği böyle tehlikeye soktuBURSA Bursa'da bir kişi ölüme meydan okuyarak anayolda süratli bir şekilde geri geri gitti.

Anayolda geri geri giden cip, trafiği böyle tehlikeye soktu

BURSA Bursa'da bir kişi ölüme meydan okuyarak anayolda süratli bir şekilde geri geri gitti. Görenler gözlerine inanamazken o anlar başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Mudanya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi cipiyle trafikte ölüme meydana okuyarak süratli bir şekilde geri geri gitti. Bir süre boyunca geri geri giden sürücü, daha sonra gözden kayboldu. Diğer bir görüntüde ise motosikletin üzerine uzanan genç, canını tehlikeye atarak gitti. Neyse ki bu tehlikeli yolculuk kısa süre sonra sona ererken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

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