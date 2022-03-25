Bursa'da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı - Haberler

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Bursa'da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada öğrencisi servisi ile minibüs çarpıştı; 4 öğrenci yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada öğrencisi servisi ile minibüs çarpıştı; 4 öğrenci yaralandı.

Kaza Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi.

Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Berat Kılık(40) yönetimindeki 16 S 6214 plakalı Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu öğrenci servisi minibüsü, kavşaktan yola çıkan Sürücü Emre Yavuz(24) yönetimindeki 16 KND 87 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.

Kaza sonucu 13 öğrenciden Selime A. (11), Kübra C. (11), Rana T. (12) ve Muhammed Y. (12) yaralandı. 4 yaralı öğrenci, olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Bursa'da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Minibüs, İnegöl, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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