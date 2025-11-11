Haberler

Bursa'da Nitelikli Dolandırıcılığa Karşı Geniş Çaplı Operasyon: 40 Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ekibi, 16 ilde gerçekleştirilen operasyonla 40 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 18 kişi tutuklandı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri üzerinden yapılan nitelikli dolandırıcılık olaylarına yönelik geniş çaplı bir operasyonda 16 ilde 40 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyon anları kameraya yansıdı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa merkezli olarak Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak ve Van illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 40 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyale el konuldu. Siber polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, internet üzerinden dolandırıcılık yaparak vatandaşları mağdur ettiği belirlenen şüphelilerin izleri adım adım sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 22'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan özel harekat ve siber polislerin şafak vakti koç başlarıyla yaptığı operasyon anları da saniye saniye kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi

Çalıştıramayınca ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Dursun Özbek'ten ''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna cevap

''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna bakın ne dedi
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Lionel Messi'den Barcelonalıları duygulandıran paylaşım

Lionel Messi bu kez ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.