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Bursa'da ilginç kaza...Yapay zeka değil, gerçek kaza görüntüsü

Bursa'da ilginç kaza...Yapay zeka değil, gerçek kaza görüntüsü
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Bursa Osmangazi'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücü, yapay zeka görüntülerini andıran bir şekilde hiç yara almadan kurtuldu.

Bursa'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı, yapay zeka olduğu sanılan kazada sürücünün burnu bile kanamadı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokağa dönüş yapmak isteyen otomobil ile seyir halindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü önce adeta otomobile yapıştı sonra da hiç bir şey olmamış gibi yere düşen motosikletine yöneldi.

Ancak kazanın ardından yaşananlar görenleri hayrete düşürdü. İlk bakışta yapay zeka ile üretilmiş veya kurgulanmış görüntüleri andıran kazada, motosiklet sürücüsü herhangi bir ciddi yara almadan hayatına devam etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİlknur Market:

tamam da motosiklet sürücüsünün önü neden temiz çıktı otomobil sürücüsü ne yapmıştı hızlı mıydı yavaş mıydı birinin hatası mutlaka vardır burada

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Haber YorumlarıOsman Turgut Kayhan:

bu adam çok şanslıymış demek ki Allah korumuş bunu böyle bir çarpışmadan kurtarması şu dünyanın kalan kısmında kaç kişi var ki böyle mucizelerle karşılaşıyo ben bunun içinde ilahi bir görev olduğuna inanıyorum bu adamın başına çok gelecek şeyler var herhalde

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Haber YorumlarıGülden Cerci:

vay be bu adamın şansı yok mu ya motosiklet çarpışmasında böyle çıkması imkansız gibi geliyor bana çok garip hani hayvanlar da böyle kaza geçirse herhalde ölürdü ama insan vücudu ne kadar dirençli bir şey olabilir ki bu adam neredeyse ölüm üzeri geçti ve ayağa kalkıyor

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