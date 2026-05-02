Bursa'da korkutan yangın: Daire kullanılamaz hale geldi

Bursa'da 3 katlı binada çıkan yangın mahalle sakinlerinde paniğe yol açarken, alevler kısa sürede söndürüldü, daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Kurubaş Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir evin 3'üncü katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Çıkan yangın mahalle sakinleri arasında kısa süreli paniğe neden olurken, olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın sonucunda daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı