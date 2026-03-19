Bursa'da kontrolden çıkan otomobil prefabrik yapıya girdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında şans eseri yaralanan olmazken, araçlardan birinin çarptığı prefabrik yapı büyük hasar gördü.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Huzur Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rüstem B. yönetimindeki 16 CAA 985 plakalı otomobil ile Muhammet D. idaresindeki 80 ABJ 469 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri yol kenarında bulunan prefabrik yapıya çarparak yapıyı adeta parçalara ayırdı. Diğer araç ise bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda ve prefabrik yapıda maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

