Son dakika haberi: Bursa'da göçerlerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü, yoldan geçen araçları taşladılar - Haberler

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Son dakika haberi: Bursa'da göçerlerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü, yoldan geçen araçları taşladılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler: Bursa'da göçerlerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü, yoldan geçen araçları taşladılarBURSA Bursa'da konar göçer olarak yaşayan aileler birbirine girdi.

Bursa'da göçerlerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü, yoldan geçen araçları taşladılar

BURSA Bursa'da konar göçer olarak yaşayan aileler birbirine girdi. Ortalık savaş alanına dönerken, yoldan geçen araçları taşladılar.

Merkez Osmangazi ilçesi Panayır mahallesi üzerinde bulunan yeşil alanda konar göçer olarak yaşam süren aileler birbirine girdi. Bazıları yoldan geçen arabaların önüne geçerken, bazıları taş attı. O anlar kameralara anbean yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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