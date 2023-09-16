Bursa'da Kız Arkadaşını Öldüren Kişi Kendi Hayatına Son Verdi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir çocuk annesi Nurgül Demir, erkek arkadaşı Tuncay Şener ile yaşadığı tartışma sonucunda öldürüldü. Şener, daha sonra aynı tabancayla intihar etti. Olayı gören Demir'in kızı komşulardan yardım istedi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve Demir ile Şener'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kız arkadaşını öldüren kişi, aynı tabancayla kendi yaşamını da sonlandırdı.
Çırpan Mahallesi Altıparmak Sokak'ta yaşayan bir çocuk annesi Nurgül Demir (38), erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Tuncay Şener (35) ile tartıştı.
Şener, yanındaki tabancayla Demir'i öldürdükten sonra kendi hayatına da son verdi. Bu sırada evde bulunan ve yaşananları gören Demir'in kızı, komşulardan yardım istedi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Nurgül Demir'in ve Şener'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemelerin ardından Demir ve Şener'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.