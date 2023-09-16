Bursa'da Kız Arkadaşını Öldüren Kişi Kendi Hayatına Son Verdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir çocuk annesi Nurgül Demir, erkek arkadaşı Tuncay Şener ile yaşadığı tartışma sonucunda öldürüldü. Şener, daha sonra aynı tabancayla intihar etti. Olayı gören Demir'in kızı komşulardan yardım istedi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve Demir ile Şener'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.