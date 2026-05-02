Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı

Bursa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. ile "kasten yaralama" suçundan 8 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenilirken, Bursa Emniyet Müdürlüğü suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı