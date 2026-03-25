7 yıl sonra gelen DNA gerçeği

Güncelleme:
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2019 yılından bu yana kayıp olarak aranan 8 yaşındaki çocuk, polis ekipleri tarafından bulundu. Çocuğun biyolojik annesi yapılan DNA testiyle doğrulandı ve mahkemeye velayet başvurusu yapıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2019 yılından bu yana kayıp olarak aranan ve geçtiğimiz ay polis ekiplerince bulunan 8 yaşındaki çocuğun biyolojik annesi, yapılan DNA testiyle tespit edildi. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor, yıllardır süren belirsizliği ortadan kaldırdı.

Almanya'dan Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu Rebecca S. ile devlet koruması altına alınan N.S.'den alınan örnekler, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda karşılaştırıldı. Hazırlanan raporda, Rebecca S.'nin çocuğun biyolojik annesi olma ihtimalinin yüzde 99,99 olduğu belirtildi. Bu gelişmenin ardından Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi'nde görülen davada, çocuğun velayetinin anneye verilmesine ilişkin nihai kararın verilmesi bekleniyor.

Kayıp dosyası özel ekiple yeniden açılmıştı

Rebecca S.'nin 2019 yılında henüz 1 yaşında olan oğluyla birlikte çocuğun babası Umut K.'nın Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki ailesinin yanına geldiği öğrenildi. İddiaya göre bir süre sonra Almanya'ya dönmesi yönünde baskı gören Rebecca S. bunu kabul etmedi. Bu süreçten sonra 1 yaşındaki N.S.'nin kaybolduğu ihbarı yapıldı ancak uzun süre yürütülen arama çalışmalarına rağmen herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz şubat ayında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Gasp, Cinayet ve Kayıp Şahıslar Bürosu'nca özel bir ekip kuruldu. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda ekip, 10 Mart'ta küçük çocuğu R.M. isimli şahsa ait evde buldu. Sağlık kontrollerinin ardından çocuk devlet korumasına alındı. Soruşturma kapsamında çocuğun babaannesi H.S. ile çocuğun bulunduğu evin sahibi R.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocuğun babası Umut K.'nin ise yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Mahkeme kararı bekleniyor

DNA sonucunun netleşmesiyle birlikte gözler aile mahkemesinin vereceği karara çevrildi. Mahkemenin çocuğun biyolojik annesine teslim edilip edilmeyeceğine ilişkin kararını önümüzdeki süreçte açıklaması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

