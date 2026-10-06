Haberler

Bursa'da karşıya geçerken otomobilin çarptığı kişi hastanede hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da karşıya geçerken otomobilin çarptığı kişi hastanede hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa-İzmir yolu Ertuğrul Mahallesi mevkiinde ana yoldan karşıya geçmek isteyen bir kişiye seyir halindeki otomobil çarptı. Ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Bursa'da ana yoldan karşıya geçmek isteyen bir kişiye seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan şahıs, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa-İzmir yolu Ertuğrul Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana yoldan karşıya geçmek isteyen şahsa seyir halindeki otomobil çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan şahıs ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şahsın üzerine kimlik çıkmadı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Icardi için çarpıcı iddia: Yeniden dönmek istiyor! Galatasaray'dan jet hızında açıklama

Galatasaray'a mı dönüyor? Dursun Özbek'ten açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tünelde beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Sürücünün sonu tüyler ürpertti! Vahşet anbean kamerada
Zelenski: Türk gemisini Rus dronları vurdu

Zelenski, Rusya'yı suçladı: Türk gemisini vurdular, kaptan öldü
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan 'Tek başıma değildim' mesajı

Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
Meloni, yapay zeka klonlamasına karşı sesinin telif hakkını almak istiyor

Meloni'den yapay zeka klonlamasına karşı sıra dışı hamle
Almanya Başbakanı Merz: Rusya'nın hibrit saldırılarına gerekirse güçlü bir yanıt vereceğiz

Avrupa, Putin'i ilk kez böyle tehdit etti: Güçlü bir yanıt vereceğiz
Fon soruşturmasında 3 ismin yurt içi ve yurt dışı para transferleri için yeni inceleme başlatıldı

3 ismin yurt içi ve yurt dışı para transferlerine inceleme

Nilperi Şahinkaya eski imajına geri döndü! Yeni saçları dikkat çekti

Ünlü oyuncu imaj tazeledi: Yeni gelmedi geri geldi