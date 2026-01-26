Haberler

Bursa'da otoyolda facianın eşiğinden dönüldü

Güncelleme:
Bursa'da İstanbul-İzmir otobanında Mudanya çıkış kavşağında bir ticari kamyonet, ıslak yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek çarpmanın ardından kendi ekseni etrafında dönmeye başladı. Kamyon sürücüsü son anda çarpmaktan kurtulurken, olası bir zincirleme kaza önlendi.

Bursa'da İstanbul- İzmir otobanı Mudanya çıkış kavşağında bir anda kendi ekseni etrafında dönmeye başlayan ticari kamyonet, korku dolu anlar yaşattı.

Herkesin yüreğini ağzına getiren anlar, bir kamyonun araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Mudanya çıkış kavşağında seyir halindeki bir ticari kamyonet, yağmur sebebiyle ıslak olan asfaltta direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarptı. Daha sonra kendi ekseni etrafında dönmeye başlayan kamyonet, yol ortasında dönerek durabildi.

Kayda alan kamyon sürücüsü ise ani bir manevra yaparak kamyonete çarpmaktan son anda kurtuldu. Muhtemel bir zincirleme kazanın önüne geçen bu refleks, faciayı engelledi.

Olayda panik anları yaşansa da büyük bir kaza yaşanmaması sevindirdi. - BURSA

